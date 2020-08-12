Fransa'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 524 vaka kaydedildi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 524 vaka tespit edildi. Ülkede vaka sayısında korkutan artış sürüyor.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayındaki korkutan artış katlanarak devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 524 yeni vaka sayısı tespit edildiği bildirildi. 4 bin 891 kişinin hastanede tedavi edildiği, 379 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı. Ülke genelinde son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 17 kişinin de hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 30 bin 371'e ulaştığı ifade edildi. - PARİS