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Fransa'da Covid-19 salgınında vaka rekoru - Son Dakika

Fransa'da Covid-19 salgınında vaka rekoru

04.01.2022 22:27
Fransa'da Covid-19 salgınında vaka rekoru

Fransa'da son 24 saatte 271 bin 686 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da son 24 saatte 271 bin 686 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 271 bin 686 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 10 milyon 589 bin 505'e yükseldi. Son 24 saatte 351 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 124 bin 563'e ulaştı. Ülke genelinde 3 bin 665'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 20 bin 186 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, Meclis'te yaptığı konuşmada, Ocak ayında hastanelerin zor durumda olacağını belirterek uyarıda bulundu.

25 MİLYON 544 BİN 63 KİŞİYE 3. DOZ YAPILDI

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 125 milyon 507 bin 76 doz aşı yapıldı. 53 milyon 3 bin 727 kişiye 1 doz, 25 milyon 544 bin 63 kişiye ise 3. doz aşı uygulandı.

En 1 doz aşı uygulananların oranı 78.6, ikinci doz uygulananların oranı yüzde ise 77 olarak açıklandı.

(Melike Yazır/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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