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Fransa'da Covid-19 taşıyan 28 yaşındaki hastanın aldığı İbuprofen ölümüne neden oldu
6 saat önce
Fransa’da Covid-19 virüsünden ölen ülkenin 28 yaşındaki en genç hastasının, bel fıtığı ameliyatının ardından aldığı ağrı kesicinin yaşamını kaybetmesine yol açtığı açıklandı.
Fransa'da şu ana kadar Covid-19 virüsünden ölen ülkenin 28 yaşındaki en genç hastasının, bel fıtığı ameliyatının ardından aldığı İbuprofen'in yaşamını kaybetmesine yol açtığı açıklandı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Covid-19'a karşı İbuprofen gibi anti enflamatuar ilaçların kullanımının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:01
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