Fransa'da Covid-19 taşıyan 28 yaşındaki hastanın aldığı İbuprofen ölümüne neden oldu

Fransa'da şu ana kadar Covid-19 virüsünden ölen ülkenin 28 yaşındaki en genç hastasının, bel fıtığı ameliyatının ardından aldığı İbuprofen'in yaşamını kaybetmesine yol açtığı açıklandı.



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Covid-19'a karşı İbuprofen gibi anti enflamatuar ilaçların kullanımının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulunmuştu.