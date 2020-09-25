Fransa'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aştı - Son Dakika

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 15 bin 797 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 513 bin 34'e ulaştı.

Avrupa korona virüs salgınında İspanya'nın ardından Fransa da 500 bin vaka sınırını aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 797 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 513 bin 34'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 150 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31 bin 661'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 747'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 69 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı. Geçtiğimiz iki hafta içinde Fransa'da yaklaşık 150 bin yeni vaka tespit edilirken, 2 aylık karantina döneminde ise 132 bin civarı vaka kayıtlara geçmişti.

Fransa'da dün 16 bin 98 vakanın tespit edilmesiyle salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise geçen haftaya göre 3 kat arttı.

(İHA)