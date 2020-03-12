Fransa'da cuma namazlarına koronavirüs ayarı: Bir günde iki namaz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da cuma namazlarına koronavirüs ayarı: Bir günde iki namaz - Son Dakika Dünya

Fransa'da cuma namazlarına koronavirüs ayarı: Bir günde iki namaz

6 saat önce

Koronavirüs önlemleri Fransa'da cuma namazlarını da etkiledi. Bazı camiler cuma namazını farklı zamanlarda iki grup halinde kıldırma kararı aldı.

Fransa'da cuma namazlarına koronavirüs ayarı: Bir günde iki namaz, System.String[]

Fransa'da koronavirüs salgınından dolayı katılımcısı bin kişi ve üzeri olan tüm etkinliklerin yasaklanması cuma namazlarını da etkiledi. Bazı camiler cuma namazını farklı zamanlarda iki grup halinde kıldırma kararı aldı.


Merkezi Lyon olan Rhone vilayetinde, kapasitesi bin ve üzeri olan camiler, 12: 30-13: 00 ile 13: 30-14: 00 saatleri arasında iki defa cuma namazı kılınacağını duyurdu.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:16 
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