Fransa'da cumhurbaşkanı görev süresini 7 yıla çıkarma tartışması - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da cumhurbaşkanı görev süresini 7 yıla çıkarma tartışması

12.04.2022 20:16
Fransa'da cumhurbaşkanı görev süresini 7 yıla çıkarma tartışması

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan iki aday arasında cumhurbaşkanı görev süresini 7 yıla çıkarma tartışması başladı.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan iki aday arasında cumhurbaşkanı görev süresini 7 yıla çıkarma tartışması başladı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Le Pen, Vernon kentinden düzenlendiği basın toplantısında, kurumların yenilenmesine yönelik önerilerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanının görev süresinin tekrar edilmemesi kaydıyla 7 yıla çıkarılmasını teklif eden Le Pen, bunun "Cumhurbaşkanlığı makamının prestijini ve cumhurbaşkanının eylem planı kapasitesini artıracağını" savundu.

Öte yandan mevcut cumhurbaşkanı Macron da Le Pen'in önerisini destekleyerek 7 yıllık tek dönem kararının Fransızlara bırakılmasını istedi.

Fransa'da cumhurbaşkanlarının görev süresi 2000'de yapılan düzenlemeyle 7 yıldan 5 yıla indirilmişti.

2008'den bu yana ise bir cumhurbaşkanı art arda iki defa görev yapabiliyor.

YORUMLAR
500
Fransa'da İkinci Turdan Neler Bekleniyor? Fransa'da İkinci Turdan Neler Bekleniyor? Fransa seçimleri: Macron, Le Pen ve iki farklı vizyon Fransa seçimleri: Macron, Le Pen ve iki farklı vizyon

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da cumhurbaşkanı görev süresini 7 yıla çıkarma tartışması - Son Dakika


Son Dakika
19:45 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
19:45 Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist vuruldu
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
19:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:42 75 yaşındaki yolcuya saldıran İETT şoförü tutuklandı
18:23 Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıda, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 20:22:16. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da cumhurbaşkanı görev süresini 7 yıla çıkarma tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement