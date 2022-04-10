Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde oylama devam ediyor - Son Dakika
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Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde oylama devam ediyor

10.04.2022 16:09
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde oylama devam ediyor

Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylaması sürüyor.

Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylaması sürüyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işleminde oyunu veren seçmenlerin yüzdesini açıkladı.

Buna göre saat 12.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 25,48'i sandığa gitti. Bu oran 2017'deki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 28,54 olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin kuzeyindeki Touquet kentindeki bir seçim merkezinde oy kullandı. Onlarca Fransız, Macron'u görmek için seçim merkezine geldi.

Öte yandan Paris'teki bir seçim merkezine oy kullanmaya gelen Sabine Granovsky, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasetle çok fazla ilgilenmediğini ve Macron'a oy verdiğini söyledi.

Penelope Vincent da adaylar arasında en beğendiği siyasetçinin Macron olduğunu, onun ikinci tura geçmesini istediğini belirtti.

Adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macron, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pecresse, aşırı sağcılar Marine Le Pen ile Eric Zemmour ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon'un isimleri öne çıkıyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabiliyor.

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'lik oy yakalayamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda yarışacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

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İçişleri Bakanlığı, Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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