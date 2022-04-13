Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı

13.04.2022 21:45
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı

Fransa Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimin ilk tur sonuçları ile ilgili İçişleri Bakanlığının iki önce paylaştığı verileri doğrulayarak resmi sonuçları açıkladı.

Fransa Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimin ilk tur sonuçları ile ilgili İçişleri Bakanlığının iki önce paylaştığı verileri doğrulayarak resmi sonuçları açıkladı.

Anayasa Mahkemesi açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27,85 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 23,15'le ikinci oldu. Böylece, Macron ve Le Pen'in cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması kesinleşti.

Le Pen'in en yakın takipçisi yüzde 21,95 ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon oldu.

Aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,07 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 4,78 oy aldı.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacak.

Toplam 48 milyon 747 bin 876 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 26,31 oldu. Ayrıca geçersiz oyların sayısının 247 bin 151 olduğu belirtildi.

Resmi sonuçlara göre 12 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

Emmanuel Macron: 9.783.058 - yüzde 27,85

Marine Le Pen: 8.133.828 - yüzde 23,15

Jean-Luc Melenchon: 7.712.520 yüzde 21,95

Eric Zemmour: 2.485.226 yüzde 7,07

Valerie Pecresse: 1.679.001 yüzde 4,78

Yannick Jadot: 1.627.853 yüzde 4,63

Jean Lassalle: 1.101.387 yüzde 3,13

Fabien Roussel: 802.422 yüzde 2,28

Nicolas Dupont-Aignan: 725.176 yüzde 2,06

Anne Hidalgo: 616.478 yüzde 1,74

Philippe Poutou: 268.904 yüzde 0,76

Nathalie Arthaud: 197.094 yüzde 0,56

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Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı - Son Dakika
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