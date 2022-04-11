Fransa'da cumhurbaşkanı seçimini kaybeden Pecresse'ten masraflar için yardım çağrısı - Son Dakika
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Fransa'da cumhurbaşkanı seçimini kaybeden Pecresse'ten masraflar için yardım çağrısı

11.04.2022 16:14
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimini kaybeden Pecresse'ten masraflar için yardım çağrısı

Fransa cumhurbaşkanı seçimini oldukça düşük oy alarak kaybeden merkez sağın adayı Valerie Pecresse, seçim kampanyası masraflarını karşılayabilmek için seçmeninden acil yardım talebinde bulundu.

Fransa cumhurbaşkanı seçimini oldukça düşük oy alarak kaybeden merkez sağın adayı Valerie Pecresse, seçim kampanyası masraflarını karşılayabilmek için seçmeninden acil yardım talebinde bulundu.

Seçim kampanyası sürecinde favori isimler arasında gösterilen ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi Cumhuriyetçilerin (LR) adayı Pecresse, açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 4,78 oy alarak seçimi beşinci sırada tamamladı.

Pecresse, parti merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim kampanyası döneminde ciddi miktarda harcama yaptığını söyledi.

Aldığı oyun yüzde 5'in altında kaldığını belirten Pecresse, bu nedenle partisinin hazinenin seçim masrafları için 7 milyon avroluk desteğinden yararlanamayacağına dikkati çekti.

Pecresse, seçim kampanyası için kendisinin de şahsen 5 milyon avro borçlandığını ifade ederek kampanya masraflarını karşılamak için 15 Mayıs'a kadar Fransızlara acil bağış çağrısında bulundu.

Destekçilerinin kendi adına açtırdığı siteden bağış yapabileceklerini belirten Pecresse'in yardım çağrısı Twitter'da gündem oldu.

Twitter kullanıcıları, seçime katılan adaylar arasında en varlıklı olan Pecresse'e yaklaşık 10 milyon avroya ulaşan servetini hatırlatarak "borcunu kendin öde", "daha fazla çalışın o zaman", "fırsatçılık yapmayın" şeklinde tepkiler verdi.

Bir kullanıcı da Pecresse'e, Fransa'da yolsuzlukla suçlanan danışmanlık şirketi McKinsey'den yardım istemesini tavsiye ederek "ne de olsa (McKinsey) kamu kasasını boşaltma konusunda uzman" ifadesini kullandı.

Öte yandan yüzde 5'in altında kalan ve bağış çağrısında bulunan bir diğer aday ise Yeşiller (EELV) partisinden Yannick Jadot oldu.

12 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda, 8 adayın oyu yüzde 5'in altında kaldı.

Ülkedeki seçim kurallarına göre, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 5'in altında oy alan adayların seçim masraflarını karşılamaları için yaklaşık 800 bin, yüzde 5'in üstünde oy alan adaylar için ise 8 milyon avro hazine yardımı alabiliyor. Bu oran ikinci tura kalan adaylar içinse 10,7 milyon avro.

İlk turda adayların seçim kampanya masraflarının 16 milyon 851 bin, ikinci tura katılan adayların ise 22 milyon 509 bin avroyu geçmemesi gerekiyor. Aksi takdirde ortaya çıkan fark, hazineye ceza olarak ödeniyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda en çok oyu alan ilk iki aday olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

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Kaynak: AA

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