Fransa'da "Daltonlar" bu kez klip çekimi için araçlarıyla yol kapattı - Son Dakika
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Fransa'da "Daltonlar" bu kez klip çekimi için araçlarıyla yol kapattı

21.06.2022 13:31
Fransa'da "Daltonlar" bu kez klip çekimi için araçlarıyla yol kapattı

Fransa'da rapçilerden oluşan ve trafikte tehlikeli sürüş yaptıkları için "serseri biniciler" olarak bilinen "Daltonlar", bu sefer de klip çekimi için araçlarıyla izinsiz şekilde yol kapattı.

Fransa'da rapçilerden oluşan ve trafikte tehlikeli sürüş yaptıkları için "serseri biniciler" olarak bilinen "Daltonlar", bu sefer de klip çekimi için araçlarıyla izinsiz şekilde yol kapattı.

Twitter'dan paylaşılan görüntülere göre, "Daltonlar", Lacrim lakaplı rap sanatçısı Karim Zenoud'un Lyon kentindeki klip çekimi sırasında A43 yolunu kapattı. Gruptakiler, motosiklet ve ATV türü araçlarıyla akrobatik sürüş gerçekleştirdi.

Görüntülerde, "Daltonlar"ın lideri olduğu sanılan ve klip çekimi sırasında motosikletli sahnelerinde "trafik kurallarını hiçe saydığı ve paniğe neden olduğu" gerekçesiyle 2020'de 9 ay hapse mahkum edilen ve cezasını çektikten sonra serbest bırakılan "Many-GT" lakaplı rap şarkıcısı Mehdi Fiad da yer alıyor.

Lacrim, Many-GT ile kameralar karşısına geçtiği sırada arka tarafta kasklı ve maskeli grup üyeleri, araçlarıyla kapattıkları yolda akrobatik sürüş gerçekleştiriyor.

Fransız basını, grubun güvenlik güçleri müdahalede bulunmadan, çekiminin ardından yolu açarak bölgeden ayrıldığını aktardı.

Tedirginlik uyandıran Daltonlar kostümlü motosikletliler

Fransa'nın Lyon kentinde, Many-GT lakaplı Mehdi Fiad'ın klip çekimi sırasında motosikletle tehlikeli sahneler sergilediği gerekçesiyle Ağustos 2020'de tutuklanmasının ardından, bir grup rapçi, kararı protesto etmek için yüzleri maskeli ve Red Kit çizgi filmindeki Dalton kardeşlere benzer kostümleriyle kentte motosikletli eylemler başlatmıştı.

Lyon başta olmak üzere Fransa'daki yetkilileri tedirgin eden "Daltonlar", eylemlerini sonlandırmak için arkadaşları Many-GT'nin serbest bırakılmasını şart koşmuştu.

Lyon'da 4 Kasım 2021'deki Olimpik Lyon ve Sparta Prague karşılaşmasının devam ettiği sırada iki genç "Dalton" sahaya fırlayarak turlar atmış ve maçın bir süreliğine durmasına neden olmuştu.

Kasımın ilk haftasında da bir "Dalton" Lyon-Corbas Hapishanesi'nin duvarına ve üzerindeki metal tellere tırmanarak protesto eylemi gerçekleştirmişti.

Fransa'da Twitter'da zaman zaman "trend topic" olan ve halkta tedirginlik oluşturan "Daltonlar"ın, Lyon'daki bir sonraki hamlelerinin ne olacağı merak konusu oldu.

Rapçi Mehdi Fiad serbest bırakılsa da Daltonlar'ın eylemleri henüz tam olarak son bulmadı.

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Kaynak: AA

Twitter, Fransa, Lyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da 'Daltonlar' bu kez klip çekimi için araçlarıyla yol kapattı - Son Dakika

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