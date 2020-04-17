Fransa'da Danıştay belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandırdı - Son Dakika

Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları, sık sık maske yetersizliği hususunda şikayetlerini dile getiriyor.

Fransa'da salgının başından bu yana maske konusunda kriz yaşanıyor.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner , belediye başkanlarının kent sakinlerine maske takma mecburiyeti getirmelerine karşı olduğunu belirtmişti.

Danıştay'ın başkent Paris 'in banliyölerinden Sceaux'da Belediye Başkanı Philippe Laurent'ın maske takma zorunluluğuna yönelik kararı, hükümetin aldığı önlemlerle tutarlı olmadığı gerekçesiyle iptal ettiği bildirildi.

Belediye başkanlarının salgınla mücadele kapsamında ancak zorunlu hallerde ve hükümetin tedbirlerine aykırı olmayacak şekilde yeni kararlar alabileceği ifade edildi.

Fransız basınındaki haberlerde, Danıştayın belediye başkanlarının kendi inisiyatifiyle hükümetin Kovid-19 tedbirlerine ilave önlemler alamayacağına karar verdiği belirtildi.

Fransa 'da Danıştay , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandıran karar aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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