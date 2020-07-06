Fransa'da Danıştay, "gösteriden önce izin alınması şartını" askıya aldı - Son Dakika

Danıştay, 13 Haziran'da da salgın nedeniyle uygulamaya konulan eylem yasağını iptal etmişti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Danıştay, sendikaların yaptığı başvuru üzerine kamuya açık alanlarda düzenlenecek gösterilerden önce izin alınması şartının gösteri özgürlüğünü orantısız şekilde etkileyebileceğine karar verdi.

Fransa 'da Danıştay , kamuya açık alanlarda düzenlenecek gösteriler için hükümetin uygulamaya koyduğu "izin alma şartını" askıya aldı.

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