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Fransa'da Danıştay, İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin kapatılmasına ilişkin itirazı değerlendiriyor - Son Dakika

Fransa'da Danıştay, İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin kapatılmasına ilişkin itirazı değerlendiriyor

04.09.2021 00:04
Fransa'da Danıştay, İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin kapatılmasına ilişkin itirazı değerlendiriyor, System.String[]

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin (CCIF) kapatılmasına yönelik itiraz Danıştayda ele alınıyor.

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin (CCIF) kapatılmasına yönelik itiraz Danıştayda ele alınıyor.

Hükümetin Aralık 2020'de "İslamcı propaganda" yaptığı bahanesiyle kapattığı, ülkede Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa karşı çalışmalar yürüten CCIF'nin kapatılmasına yönelik itirazla ilgili Danıştayda ilk oturum gerçekleştirildi.

CCIF'nin Ocak 2019 ile Ocak 2021 arasında icra direktörlüğünü yürüten Jawad Bachare, AA muhabirine, duruşmada Danıştay üyesi yargıçlardan oluşan kamu raportörlerinin görüşlerini dinlediklerini, hükümetin kapatma kararında CCIF'ye yöneltilen "terör, teröre teşvik" gibi suçlamaların raportörün dosyasında bulunmadığını belirtti.

Bachare, CCIF'nin İslamofobiyi, nedenlerini ve sonuçlarını eleştirdiği için halen "ifade özgürlüğünü aşmakla" suçlandığını, buna şiddetle karşı çıktıklarını vurgulayarak, Danıştayın kapatmaya itiraza ilişkin kararını 3 ila 5 haftada vereceğini söyledi.

CCIF'in avukatı Sefen Guez Guez de kamu raportörünün CCIF'ye terör suçlaması yöneltmediği halde, Kolektif'in kullandığı "Fransa'da devlet ırkçılığının kurumsal bir ırkçılık olduğu"na dair ifadeleri kapatma için yeterli neden görmesinin garip olduğunu kaydetti.

Avukat Guez Guez, kapatılma zemininin hukukun egemenliğine ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunun altını çizerek, "CCIF'nin bazı ırkçılık formlarının devletten geldiğini söylemeye hakkı var. (Fransa'da) İdari mahkemeler, birçok kez devleti, yönetimleri, valilikleri ayrımcılık nedeniyle kınadı." ifadelerini kullandı.

Danıştay, kararı bozmasa AİHM'e gidilecek

CCIF'nin Danıştaya daha önce götürdüğü, başörtüsü takan kadınları savunduğu ya da İslamofobik uygulamalara itiraz ettiği davaları kazandığını belirten Guez Guez, bu davayı da kazanmayı umduklarını dile getirdi.

Guez Guez, Danıştayın kararı bekledikleri yönde olmazsa konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyacaklarını ifade etti.

Avukat Guez Guez, bugünkü oturumda ayrıca "Barakacity" adlı yardım derneğinin kapatılmasına yönelik itirazı da sunduklarını, hükümetin kapatma kararında terör eylemine teşviki neden olarak belirttiğini ancak derneğin liderlerinin "nefrete teşvik ya da terör provokasyonundan" hüküm giymediğini söyledi.

"CCIF, devlet kurumlarındaki İslamofobiye dikkati çektiği için hedef alınıyor"

Kolektif üyelerinden Imene Hamdane, İçişleri Bakanı'nın (Gerald Darmanin) CCIF hakkındaki iddiaları ile kuruluşun ilişkilendirilemeyeceğini belirterek, "Bence, aslında CCIF, devlet kurumlarındaki İslamofobiye dikkati çektiği için hedef alınıyor, bundan rahatsız oluyorlar." diye konuştu.

Hamdane, CCIF'nin hukukun üstünlüğüne saygıyı sağlamaya çalıştığını, Kolektif'in çabaları olmadan birçok insanın ciddi ayrımcılığa maruz kalacağını ifade etti.

Fransa'da Arap ve Müslüman Dünyası Çalışmaları Enstitüsü Merkezi (IREMAM) Araştırma Direktörü ve siyaset bilimci François Burgat, kamu raportörlerinin hükümetin CCIF'nin kapatılmasına yönelik "terör suçlamalarını" dosyaya almamasını "Danıştay, Macron Cumhuriyeti'nin kaybedilen onurunu kurtaracak mı?" ifadeleriyle değerlendirdi.

CCIF, kapatma kararına itiraz için 31 Ocak'ta Danıştaya başvurmuştu

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2 Kasım 2020'de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla ve Bakanlar Kurulunun kararıyla CCIF'nin kapatıldığını duyurmuştu.

Ülkedeki faaliyetlerini daha önce durduran ve çalışmalarını yurt dışına taşıyan CCIF, kapatma kararına itiraz için 31 Ocak'ta Danıştaya başvurmuştu.

Fransa'da Danıştay, İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin kapatılmasına ilişkin itirazı değerlendiriyor
Fransa'da Danıştay, İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin kapatılmasına ilişkin itirazı değerlendiriyor
Fransa'da Danıştay, İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin kapatılmasına ilişkin itirazı değerlendiriyor
Fransa'da Danıştay, İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin kapatılmasına ilişkin itirazı değerlendiriyor

İslamofobi, Danıştay, Fransa, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Danıştay, İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin kapatılmasına ilişkin itirazı değerlendiriyor - Son Dakika


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