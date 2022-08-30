İçişleri Bakanı Darmanin, 28 Temmuz'da Twitter 'dan yaptığı açıklamada, Iquioussen'in yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerine aykırı nefret söylemi sergilediğini ileri sürmüş ve Fransız topraklarından gönderileceğini ifade etmişti.

İçişleri Bakanı Geral Darmanin, Danıştay'ın, Iquioussen'in sınır dışı edilmesine "yeşil ışık yaktığını" belirterek, bu durumun Fransa Cumhuriyeti için büyük bir zafer olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Danıştay, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da Danıştay, imamın sınır dışı edilmesini askıya alan mahkeme kararını bozdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.