Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinin mültecilere yönelik hayata geçirdiği projesi Dayanışma Treni, Fransa'da ilk durağına ulaştı.



Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Avrupa'da yaşayan mülteciler için hayata geçirdiği projesi Dayanışma Treni, ilk olarak Paris'te bulunan Gare de Lyon İstasyonu'na ulaştı. Hareketli sergi Fransa'da 5 farklı şehirde duracak ve halka mülteciler hakkında eğitim verilecek. BMMYK Paris Sözcüsü Celine Schmitt projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Trenin fikri, buluşmalar düzenlemek. Şehirden şehre gitmek, mültecilerin entegrasyonunda şehirlerin rolünü vurgulamak. Fakat daha da önemlisi, mülteciler ve onları karşılayan Fransız vatandaşları arasında buluşmalar düzenlemek" ifadelerini kullandı.



Halka açık olan Dayanışma Treninde, mevcut mülteci krizini ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Fransa'daki ve dünyadaki mültecilere yardım etmedeki rolünü açıklayan bir sergi alanı bulunuyor. Dayanışma Treni, 17 Aralık'a kadar Paris, Bordeaux, Clermont Ferrand, Lyon ve Strazburg olmak üzere 5 şehirde duracak. Fransa'da mülteci olarak bulunan Suriyeli Leen Youssef, "Mülteci olmak yasal bir durumdur, sizi bir kişi olarak tanımlamamalıdır. Bir mülteci olmadan önce biz başka şeylerdik ve sadece rakamları değil, insanlığımızı da tanımamız önemli" dedi.



Dayanışma Treninde ziyaretçilerin, dünyadaki zorla yer değiştirmenin nedenlerini ve sonuçlarını anlayabilmeleri için konuşmaları dinleyebilecekleri ekranlar bulunuyor. Trende ayrıca konferanslar, tartışmalar ve film gösterimleri için bir konferans alanı da yer alıyor. Tren, aynı zamanda halkın mültecilerle tanışabileceği ve mültecilerin de yeni komşularıyla ilişkilerini güçlendirebilecekleri bir alan olarak tasarlandı.



Öte yandan Cenevre'de ilk Küresel Mülteci Forumunun açılması için yolculuğunu tamamlayacak olan Dayanışma Treni, Aralık 2018'de BM tarafından New York'ta imzalanan Mültecilerle İlgili Küresel İlkeler Sözleşmesinin pratik uygulaması olarak hayata geçirildi. - PARİS