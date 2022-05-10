Fransa'da DEAŞ riskine karşı Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor - Son Dakika

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, terör örgütü DEAŞ'ın saldırı riskine karşı güvenlik güçleri ve valiliklere Yahudi toplumunun uğrak yerlerinin güvenliğini arttırma talimatı verdi.

Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polis ve jandarma güçleri ile valiliklere Yahudi toplumunun uğrak yerlerinin ve ibadethanelerinin güvenliğini arttırma talimatı verdiğini belirtti.

Bakan, bu kararı, DEAŞ'ın tehditlerinin ardından aldıklarını kaydetti.

Ulusal basında yer alan haberde, 17 Nisan'da Telegram üzerinden yayımlanan sesli mesajda, DEAŞ'ın şubat ayında öldürülen eski elebaşının intikamının alınacağı ve Avrupa'daki terör saldırılarını tekrar başlatma çağrısı yapıldığı aktarıldı.