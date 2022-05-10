Fransa'da DEAŞ riskine karşı Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da DEAŞ riskine karşı Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor

10.05.2022 14:56
Fransa'da DEAŞ riskine karşı Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, terör örgütü DEAŞ'ın saldırı riskine karşı güvenlik güçleri ve valiliklere Yahudi toplumunun uğrak yerlerinin güvenliğini arttırma talimatı verdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, terör örgütü DEAŞ'ın saldırı riskine karşı güvenlik güçleri ve valiliklere Yahudi toplumunun uğrak yerlerinin güvenliğini arttırma talimatı verdi.

Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polis ve jandarma güçleri ile valiliklere Yahudi toplumunun uğrak yerlerinin ve ibadethanelerinin güvenliğini arttırma talimatı verdiğini belirtti.

Bakan, bu kararı, DEAŞ'ın tehditlerinin ardından aldıklarını kaydetti.

Ulusal basında yer alan haberde, 17 Nisan'da Telegram üzerinden yayımlanan sesli mesajda, DEAŞ'ın şubat ayında öldürülen eski elebaşının intikamının alınacağı ve Avrupa'daki terör saldırılarını tekrar başlatma çağrısı yapıldığı aktarıldı.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı'na katılacak Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı'na katılacak Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Jaksylkov ile görüştü Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Jaksylkov ile görüştü

Süleyman Soylu, Yahudi, Fransa, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da DEAŞ riskine karşı Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
14:37 Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil
14:36 Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti
14:32 Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:27:26. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da DEAŞ riskine karşı Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement