Fransa'da defnedilmek üzere olan naaşların üzerinden mücevher çalmakla suçlanan kadın gözaltına alındı

Fransa'nın kuzeyindeki Lievin kentinde, defin törenleri sırasında iki naaştan mücevher çalmakla suçlanan kadın gözaltına alındı.

Fransa'nın kuzeyindeki Lievin kentinde, defin törenleri sırasında iki naaştan mücevher çalmakla suçlanan kadın gözaltına alındı. Fransız basınındaki haberlerde, Lievin'deki bir mezarlıkta 24 Ağustos'ta farklı saatlerde düzenlenen cenaze merasimleri sırasında defnedilmek üzere olan 2 kişinin naaşlarından kolye, küpe ve yüzükleri çalmakla suçlanan 60 yaşındaki kadının gözaltına alındığı belirtildi. Polisin, bu kişinin evinde yaptığı aramada, yakın zamanda ölenlerin cenaze törenlerinin listesinin bulunduğu aktarıldı. Gözaltı süresi sona erdikten sonra serbest bırakılan kadının 8 Nisan 2022'de hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Cenaze, Fransa, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Fransa'da defnedilmek üzere olan naaşların üzerinden mücevher çalmakla suçlanan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika

Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz

Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Hastalıkla boğuşan Filiz Akın'dan haber var

İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor

Lise öğrencilerden büyük başarı! "Simurg" isimli araç, 1 TL'ye 100 kilometre gidebiliyor.

Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti

45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı

Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu