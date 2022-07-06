Fransa'da demir yolu çalışanları grevde

Fransa'da demir yolu çalışanları, ücretlere zam talebiyle ülke genelinde greve gitti.

Birçok sendikanın çağrısıyla greve giden Fransa demir yolu şirketi SNCF çalışanları, yüksek enflasyona karşı ücretlere zam talep ediyor.

Ülke genelinde şehirler arası trenler ve hızlı trenlerin yanı sıra başkent Paris'i çevresine bağlayan banliyö trenlerinde çok sayıda seferler iptal edildi.

SNCF, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, tren seferlerinin tüm hatlarda kesintiye uğrayacağını kaydetmişti.

Açıklamada, yolculara, evden çalışma, seyahatlerini başka tarihe erteleme veya iptal etme çağrısı yapılmıştı.

Seferleri iptal edilen yolcuların bekleyişi

Seferleri iptal edilen yolcular, gidecekleri istikamete en yakın saatteki trene binebilmek için bekliyor.

Nantes kentinden trene binerek sabah saatlerinde Paris'e gelen Anais isimli yolcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anais, bulunduğu "Gare de Lyon"dan başkentin güneydoğusundaki Fontainebleau kentine gitmek istediğini ancak görünürde bu istikamete tren olmadığını belirterek, grev olduğunu yeni öğrendiğini ifade etti.

Fransa'nın doğusundaki Lorient kentine gitmek üzere Almanya'dan gelen Alessia isimli İtalyan asıllı yolcu ise saat 12.40 civarında hareket etmesi gereken tren seferinin iptal edildiğini ve başka bir gardan saat 14.00'te trene bineceğini söyledi.

Öte yandan, 8-10 Temmuz'da Charles de Gaulle Havalimanı çalışanları da greve gidecek.

Bu haftaki farklı toplu ulaşım araçlarındaki grev dalgasından, yaz tatilinin başlangıcına denk gelmesi nedeniyle tatilcilerin olumsuz etkileneceği ifade ediliyor.