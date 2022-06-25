Fransa'da Demiryolu Çalışanları Temmuz Ayında Greve Gidecek - Son Dakika
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Fransa'da Demiryolu Çalışanları Temmuz Ayında Greve Gidecek

25.06.2022 16:44
Fransa'da Demiryolu Çalışanları Temmuz Ayında Greve Gidecek

PARİS, 24 Haziran (Xinhua) -- Fransız Le Figaro gazetesinin Cuma günkü haberine göre, ülkede devlete ait demiryolları kuruluşu SNCF'nin çalışanları, ücret zammı talebiyle 6 Temmuz'da greve gidecek.

PARİS, 24 Haziran (Xinhua) -- Fransız Le Figaro gazetesinin Cuma günkü haberine göre, ülkede devlete ait demiryolları kuruluşu SNCF'nin çalışanları, ücret zammı talebiyle 6 Temmuz'da greve gidecek. Demiryolu İşçileri Federasyonu (CGT-Cheminot), SUD-Rail ve Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu'nun (CFDT) ortak basın açıklamasına değinen Le Figaro, üç sendikanın artan enflasyon ve azalan satın alma gücünün etkileriyle nasıl başa çıkılacağına ilişkin 16 Haziran'da "acil görüşme" talebinde bulunduğunu hatırlattı.

Ortak açıklamada, SNCF, ücretlerin istikrarlı şekilde düşüşünü önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle eleştirilirken, bu sürecin 2014'te başladığına işaret edildi. Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, "SNCF yönetimi, sosyal bölünmenin büyümesine göz yuman bu politikaya son vermeli" ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Demiryolu Çalışanları Temmuz Ayında Greve Gidecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Demiryolu Çalışanları Temmuz Ayında Greve Gidecek - Son Dakika
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