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Fransa'da dernekler Cumhurbaşkanı Macron'a rağmen ocak ayını 'içkisiz ay' ilan etti
6 saat önce
Fransa'da alkol bağımlılığıyla mücadele dernekleri, hükümetin kendilerine destek vermemesine rağmen yeni yılın ilk ayının 'İçkisiz Ocak' ilan etme kararı aldı.
Fransa'da alkol bağımlılığıyla mücadele dernekleri, hükümetin kendilerine destek vermemesine rağmen yeni yılın ilk ayını 'İçkisiz Ocak' ilan etme kararı aldı.
Yaklaşık 20 derneğin çağrısına, alkol bağımlılığıyla mücadelede uzman doktorlar da destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:28
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