Fransa'da dernekler Cumhurbaşkanı Macron'a rağmen ocak ayını 'içkisiz ay' ilan etti

Fransa 'da alkol bağımlılığıyla mücadele dernekleri, hükümetin kendilerine destek vermemesine rağmen yeni yılın ilk ayını 'İçkisiz Ocak' ilan etme kararı aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun?