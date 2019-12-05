Son Dakika Haberleri: Fransa'da dernekler Cumhurbaşkanı Macron'a rağmen ocak ayını 'içkisiz ay' ilan etti
Son Dakika Dünya Fransa'da dernekler Cumhurbaşkanı Macron'a rağmen ocak ayını 'içkisiz ay' ilan etti - Son Dakika Dünya

Fransa'da dernekler Cumhurbaşkanı Macron'a rağmen ocak ayını 'içkisiz ay' ilan etti

6 saat önce

Fransa'da alkol bağımlılığıyla mücadele dernekleri, hükümetin kendilerine destek vermemesine rağmen yeni yılın ilk ayının 'İçkisiz Ocak' ilan etme kararı aldı.

Fransa'da dernekler Cumhurbaşkanı Macron'a rağmen ocak ayını 'içkisiz ay' ilan etti, System.String[]

Fransa'da alkol bağımlılığıyla mücadele dernekleri, hükümetin kendilerine destek vermemesine rağmen yeni yılın ilk ayını 'İçkisiz Ocak' ilan etme kararı aldı.


Yaklaşık 20 derneğin çağrısına, alkol bağımlılığıyla mücadelede uzman doktorlar da destek verdi.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:28 
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