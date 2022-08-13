Fransa'da kötü muamele ve yolsuzlukla suçlanan Orpea bakımevlerine 55,8 milyon avro ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da kötü muamele ve yolsuzlukla suçlanan Orpea bakımevlerine 55,8 milyon avro ceza

13.08.2022 11:29
Fransa'da kötü muamele ve yolsuzlukla suçlanan Orpea bakımevlerine 55,8 milyon avro ceza

Fransa'da devlet, bakımevi alanında dünya lideri Orpea grubuna yönelik şikayetler ve suç duyurusu üzerine yapılan soruşturmalar neticesinde, grubun 55,8 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti.

Fransa'da devlet, bakımevi alanında dünya lideri Orpea grubuna yönelik şikayetler ve suç duyurusu üzerine yapılan soruşturmalar neticesinde, grubun 55,8 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki yardım fonu CNSA, Orpea'ya yolsuzluk yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 29 Temmuz'da bildirim gönderdi.

Le Monde gazetesi, grubun söz konusu meblağın tamamını ödemeyi reddettiğini aktardı.

Gazetenin haberinde, Orpea'nın kamu fonundan yaşlılara yönelik ürünlerin satın alınması için verilen yardıma karşılık geldiğini iddia ettiği yalnızca 5,7 milyon avroluk meblağı CNSA'ya ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Grubun çalışanlarının maaşı için kullanması gereken parayı farklı harcamalarda kullanması nedeniyle kesilen 30,1 milyon avro cezayı ödemeye yanaşmadığı belirtilen haberde, Orpea'nın ayrıca vergi ödemeleri için kamu fonundan sağlanan 19,6 milyon avroluk desteğin geri ödenmesini reddettiği kaydedildi.

Haberde, CNSA'nın ise kesilen cezanın tümünü tahsil etmekte kararlı olduğu belirtildi.

Orpea ve kabarık dosyası

Fransa'da ocak ayında araştırmacı gazeteci Victor Castanet tarafından basılan Les Fossoyeurs adlı kitapta, Orpea bakımevlerinde yaşlılara kötü muamele edildiğine dair tanıklıklar paylaşılmıştı.

Orpea yetkilileri, kitaptaki çoğu suçlamayı reddederken olayla ilgili hem finansal hem de idari soruşturma açılmıştı.

Kuruluşun evlerinde kalanlar ile yakınları nisanda Nanterre Kamu Savcılığına "tehlikedeki birine yardım etmeme", "ihmal ile şiddet", "hırsızlık", "başkalarının hayatını tehlikeye atma" ve "adam öldürme" gerekçeleriyle bakımevi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Haziran ayında da Fransa'da Orpea bakımevlerinin genel merkezine ve 20 bölgesel direktörlüğüne jandarma baskın düzenlemişti.

Kuruluşun Avrupa başta olmak üzere, 23 ülkede 350'den fazla bakımevi bulunuyor.

YORUMLAR
500
Fransa'da kuraklık ve yangınlardan sonra plajlarda 'ısıran balık' paniği başladı Fransa'da kuraklık ve yangınlardan sonra plajlarda 'ısıran balık' paniği başladı Fransa'daki orman yangınında 6 bin 800 hektar alan küle döndü Fransa'daki orman yangınında 6 bin 800 hektar alan küle döndü
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da kötü muamele ve yolsuzlukla suçlanan Orpea bakımevlerine 55,8 milyon avro ceza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:29:39. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da kötü muamele ve yolsuzlukla suçlanan Orpea bakımevlerine 55,8 milyon avro ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement