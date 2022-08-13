Fransa'da kötü muamele ve yolsuzlukla suçlanan Orpea bakımevlerine 55,8 milyon avro ceza

Fransa'da devlet, bakımevi alanında dünya lideri Orpea grubuna yönelik şikayetler ve suç duyurusu üzerine yapılan soruşturmalar neticesinde, grubun 55,8 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki yardım fonu CNSA, Orpea'ya yolsuzluk yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 29 Temmuz'da bildirim gönderdi.

Le Monde gazetesi, grubun söz konusu meblağın tamamını ödemeyi reddettiğini aktardı.

Gazetenin haberinde, Orpea'nın kamu fonundan yaşlılara yönelik ürünlerin satın alınması için verilen yardıma karşılık geldiğini iddia ettiği yalnızca 5,7 milyon avroluk meblağı CNSA'ya ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Grubun çalışanlarının maaşı için kullanması gereken parayı farklı harcamalarda kullanması nedeniyle kesilen 30,1 milyon avro cezayı ödemeye yanaşmadığı belirtilen haberde, Orpea'nın ayrıca vergi ödemeleri için kamu fonundan sağlanan 19,6 milyon avroluk desteğin geri ödenmesini reddettiği kaydedildi.

Haberde, CNSA'nın ise kesilen cezanın tümünü tahsil etmekte kararlı olduğu belirtildi.

Orpea ve kabarık dosyası

Fransa'da ocak ayında araştırmacı gazeteci Victor Castanet tarafından basılan Les Fossoyeurs adlı kitapta, Orpea bakımevlerinde yaşlılara kötü muamele edildiğine dair tanıklıklar paylaşılmıştı.

Orpea yetkilileri, kitaptaki çoğu suçlamayı reddederken olayla ilgili hem finansal hem de idari soruşturma açılmıştı.

Kuruluşun evlerinde kalanlar ile yakınları nisanda Nanterre Kamu Savcılığına "tehlikedeki birine yardım etmeme", "ihmal ile şiddet", "hırsızlık", "başkalarının hayatını tehlikeye atma" ve "adam öldürme" gerekçeleriyle bakımevi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Haziran ayında da Fransa'da Orpea bakımevlerinin genel merkezine ve 20 bölgesel direktörlüğüne jandarma baskın düzenlemişti.

Kuruluşun Avrupa başta olmak üzere, 23 ülkede 350'den fazla bakımevi bulunuyor.