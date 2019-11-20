Son Dakika Haberleri: Fransa'da devlet hastanelerin bütçesi 1,5 milyar avro artırılacak
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Fransa'da devlet hastanelerin bütçesi 1,5 milyar avro artırılacak

6 saat önce

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkedeki devlet hastanelerinin bütçesinin 3 yıl içerisinde 1,5 milyar avro artırılacağını bildirdi.

Fransa'da devlet hastanelerin bütçesi 1,5 milyar avro artırılacak, System.String[]

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkedeki devlet hastanelerinin bütçesinin 3 yıl içerisinde 1,5 milyar avro artırılacağını bildirdi.

Philippe, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ile Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, hastane çalışanlarının taleplerine yanıt olarak alınan kararları açıkladı.

Hastanelerin bütçesinin 3 yıl içerisinde 1,5 milyar avro artırılacağını belirten Philippe, hastanelerin toplamda 33 milyar avro olan borcunun 10 milyar avrosunu üstleneceklerini söyledi.

Philippe, hastanelerin işleyişine ilişkin yeni bir çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

Buzyn de Paris ve çevresinde yaşayan ve 1900 avrodan az kazanan 40 bin hemşireye yıllık 800 avro, 600 bin sağlık çalışanına da yıllık 300 avro prim verileceğini kaydetti.

Hastane ve sağlık çalışanları, birkaç aydır hastanelerde imkanların iyileştirilmesi amacıyla hükümete acil adımlar atması çağrısında bulunuyordu.

Paris'te geçen hafta devlet hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler çalışma koşullarına ve hastanelerdeki imkanların yetersizliğine tepki olarak gösteri düzenlemişti. Doktor ve hemşireler, hastalara yeterli şartlarda ve imkanlarda tedavi uygulayamamaktan şikayet etmişti.

Le Parisien gazetesinde yayımlanan açık mektupta da 2 bin çocuk doktoru devlet hastanelerinde yaşanan sorunun derin olduğunu, çocukların yeterli seviyede tedavi göremediğini belirtmişti.

Edouard Philippe, fahrettin koca, Agnes Buzyn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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