Fransa yönetimi, özellikle Arap ve Afrikalı göçmenlere yönelik ayrımcı davrandığı, ancak Ukraynalılar söz konusu olduğunda çifte standart uyguladığı gerekçesiyle insan hakları savunucuları tarafından sık sık eleştiriliyor.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, kent ve konuttan sorumlu Bakan Olivier Klein yaptığı açıklamada, "Devlet, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan ailelere ayda 150 avro maddi yardımda bulunacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fransa'da, Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayanlara 150 avro yardım yapılacak - Son Dakika

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