Fransa'da Dinimizi Yaşayamadığımız İçin Işid'e Katıldık"

Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD'den kaçmayı başaran iki Fransız kadın, çok sayıda yabancının terör örgütü tarafından zorunlu tutulduğunu belirtti.

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Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD'den kaçmayı başaran iki Fransız kadın, çok sayıda yabancının terör örgütü tarafından zorunlu tutulduğunu belirtti. Kadınlar ayrıca Fransa'ya dönmeleri durumunda dinleri yaşayamamaktan korktuklarını söyledi

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