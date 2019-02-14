Son Dakika Haberleri: Fransa'da Dinimizi Yaşayamadığımız İçin Işid'e Katıldık"

Fransa'da Dinimizi Yaşayamadığımız İçin Işid'e Katıldık"

1 saat önce

Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD'den kaçmayı başaran iki Fransız kadın, çok sayıda yabancının terör örgütü tarafından zorunlu tutulduğunu belirtti.

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Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD'den kaçmayı başaran iki Fransız kadın, çok sayıda yabancının terör örgütü tarafından zorunlu tutulduğunu belirtti. Kadınlar ayrıca Fransa'ya dönmeleri durumunda dinleri yaşayamamaktan korktuklarını söyledi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:28 

Suriye, Fransa, Dünya
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