Fransa'da DİTİB camisinin kundaklanması protesto edildi - Son Dakika
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Fransa'da DİTİB camisinin kundaklanması protesto edildi

07.05.2022 16:05
Fransa'da DİTİB camisinin kundaklanması protesto edildi

Fransa'nın doğusundaki Metz kentinde, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Cami'ye yönelik kundaklama protesto edildi.

Fransa'nın doğusundaki Metz kentinde, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Cami'ye yönelik kundaklama protesto edildi.

Belediye Başkanı François Grosdidier organizatörlüğünde düzenlenen gösteriye, belediye temsilcilerinin yanı sıra, Türk toplumu ve cami cemaati katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Burhan, burada yaptığı açıklamada, Müslümanların, çocuklarını camiye getirmekten çekinir hale geldiğini belirtti.

Burhan ayrıca, Valilikten cami çevresine güvenlik kamerası talebinde bulunduklarını ifade etti.

Aynı günde DİTİB'e bağlı iki camiye saldırı

Fransa'nın Metz kentinde perşembeyi cumaya bağlayan gece DİTİB'e bağlı Merkez Cami molotofkokteylleriyle kundaklanmış, çıkan yangında caminin dış cephesi ciddi hasar görmüştü.

Belediye Başkanı François Grosdidier saldırıyı İslamofobik olarak niteleyerek, kentte Müslüman topluma dayanışma için cumartesi 12.00'de miting düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Bölgedeki Mulhouse kentinde de Metz saldırısının sabahında DİTİB'e bağlı başka bir caminin duvarına sabah namazı esnasında hakaret içerikli ifadeler yazılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da DİTİB camisinin kundaklanması protesto edildi - Son Dakika


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