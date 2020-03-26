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Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek
6 saat önce
Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek
Fransa'da sağlık bakanlığının aldığı karar ile doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı klorokin yazabilecek. İlaçlar, tedavisi evinde sürdürülen hastalara da reçete ile verilebilecek.
Alınan kararda "Klorokin ile lopinavir ve ritonavir kombinasyonu doktor kontrolünde ve sorumluluğunda yazılabilir." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:32
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