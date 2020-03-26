Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek

Fransa'da sağlık bakanlığının aldığı karar ile doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı klorokin yazabilecek. İlaçlar, tedavisi evinde sürdürülen hastalara da reçete ile verilebilecek.



Alınan kararda "Klorokin ile lopinavir ve ritonavir kombinasyonu doktor kontrolünde ve sorumluluğunda yazılabilir." denildi.