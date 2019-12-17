Fransa'da doktorlar sokağa indi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da doktorlar sokağa indi - Son Dakika

Fransa'da doktorlar sokağa indi

6 saat önce

Fransa'da hükümetin kamu hastanelerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli bütçe ayırmaması halinde 660 doktor istifa edeceğini açıklayarak sokağa indi.

Fransa'da doktorlar sokağa indi, System.String[]

Fransa'da hükümetin kamu hastanelerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli bütçe ayırmaması halinde 660 doktor istifa edeceğini açıklayarak sokağa indi.


Fransa'da bu kez doktorlar sokağa indi. Fransa genelinde düzenlenen genel greve katılan 660 doktor, hükümetin kamu hastanelerine dayatılan zorlayıcı uygulamaları gevşetmeye yönelik müzakere yolunu seçmemesi halinde toplu olarak istifa edeceklerini duyurdu. Doktorlar "Kamu hastanesi ölüyor" başlığı altında yayımladıkları bildiride, "Hastane doktorlarının uyarılarına rağmen, sert uygulamalar, kemer sıkma politikası, kıtlığa ve yokluğa dönüştü" ifadeleri kullanıldı.


Hükümetin gelecek yıl 2020 için 300 milyon euroluk ek yardım yapılması öngörüsüne dikkat çeken doktorlar, hastanelerin tam kapasiteli çalışabilmesi için en az 1,3 milyar euroya ihtiyaç olduğunu belirtti. Kamu hastanelerinde dokuz aydır yaşanan krizin ardından doktorlar ve hastane çalışanları, emeklilik reformu karşıtı grevcilerle birlikte ülke genelinde sokağa indi. - PARİS

Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:38 Kaynak: İHA
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