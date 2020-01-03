Fransa'da Dreux Belediyesinde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da Dreux Belediyesinde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Fransa'da Dreux Belediyesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Fransa'da Dreux Belediyesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu Dreux Şehri Hizmetler Genel Müdürü yaralandı.

Fransa'da Dreux Belediyesinde silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Fransa'da Dreux Belediyesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu Dreux Şehri Hizmetler Genel Müdürü yaralandı.


Fransa'nın Eure-et-Loir ilinde bulunan Dreux Belediyesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Dreux Şehri Hizmetler Genel Müdürü yaralanırken, Chartres Savcılar Kurulunun açıklamasına göre saldırgan, silahıyla intihar etti. Dreux Belediye Başkanı Gerard Hamel, hastaneye kaldırılan müdürün hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti.


Savcı Remi Coutin ise saldırı anına ilişkin yaptığı açıklamada, "Av tüfeğiyle silahlı bir adam saat 10.00'da belediye binasına geldi. Hizmetler genel müdürü odasına girdi ve genel müdüre ateş açtı. Ardından kendini öldürdü" ifadelerini kullandı. Savcı Coutin, saldırının özel bir husumetten kaynaklandığını belirtti.


Öte yandan Dreux Belediyesi personeli için psikolojik destek sağlayan bir birim kurulduğu açıklandı. - PARİS

Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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