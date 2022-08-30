Fransa'da bakımevi grubu 55,8 milyon avroluk cezanın 25,7 milyonunu ödemeyi kabul etti - Son Dakika
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Fransa'da bakımevi grubu 55,8 milyon avroluk cezanın 25,7 milyonunu ödemeyi kabul etti

30.08.2022 15:07
Fransa'da bakımevi grubu 55,8 milyon avroluk cezanın 25,7 milyonunu ödemeyi kabul etti

Fransa'da dünyaca bilinen bakımevi grubu Orpea, devletin şikayetler ve suç duyurusu üzerine yapılan soruşturmalar neticesinde verdiği 55,8 milyon avro tazminatın 25,7 milyonunu ödemeyi kabul etti.

Fransa'da dünyaca bilinen bakımevi grubu Orpea, devletin şikayetler ve suç duyurusu üzerine yapılan soruşturmalar neticesinde verdiği 55,8 milyon avro tazminatın 25,7 milyonunu ödemeyi kabul etti.

Fransız basınındaki haberlere göre, ödenecek bu tutar grubun yararlandığı kamusal destekler, vergi indirimi ve sigorta maliyetlerinin ancak bir kısmının tazminini karşılıyor.

Bu nedenle grubun yapacağı ödeme doğrudan Fransa Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki yardım fonu CNSA kasasına gidecek.

Öte yandan grup, yardımcı personele maaş desteğine karşılık gelen ve iadesi için resmi bildirimde de bulunulan 30,1 milyon avroluk tazminata itiraz ederek ödemeye yanaşmıyor.

CNSA ise bu desteğin sadece kadrolu bakıcılar için olduğunu belirterek, miktarın bir an önce ödenmesini istiyor.

Orpea ise hasta bakımının sağlanması için personel eksikliği nedeniyle diplomasız kişileri çalıştırmaktan başka çareleri olmadığını ileri sürüyor.

Fransa'da devlet, temmuz ortasında Orpea grubuna yönelik şikayetler ve suç duyurusu üzerine yapılan soruşturmalar neticesinde, grubun 55,8 milyon avro tazminat ödemesine hükmetmişti.

Orpea ise kamu fonundan yaşlılara yönelik ürünlerin satın alınması için verilen yardıma karşılık geldiğini iddia ettiği yalnızca 5,7 milyon avroluk tutarı CNSA'ya ödeyeceğini açıklamıştı.

Orpea ve kabarık dosyası

Fransa'da ocak ayında araştırmacı gazeteci Victor Castanet tarafından basılan "Les Fossoyeurs" adlı kitapta, Orpea bakımevlerinde yaşlılara kötü muamele edildiğine dair tanıklıklar paylaşılmıştı.

Orpea yetkilileri kitaptaki çoğu suçlamayı reddederken olayla ilgili hem finansal hem de idari soruşturma açılmıştı.

Kuruluşun evlerinde kalanlar ile yakınları, nisanda Nanterre Kamu Savcılığına "tehlikedeki birine yardım etmeme", "ihmal ile şiddet", "hırsızlık", "başkalarının hayatını tehlikeye atma" ve "adam öldürme" gerekçeleriyle bakımevi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Haziranda da Fransa'da Orpea bakımevlerinin genel merkezine ve 20 bölgesel direktörlüğüne jandarma baskın düzenlemişti.

Kuruluşun Avrupa başta olmak üzere 23 ülkede 350'den fazla bakımevi bulunuyor.

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Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da bakımevi grubu 55,8 milyon avroluk cezanın 25,7 milyonunu ödemeyi kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da bakımevi grubu 55,8 milyon avroluk cezanın 25,7 milyonunu ödemeyi kabul etti - Son Dakika
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