Fransa'da düşük maliyetli hatlardaki trenleri haşereler bastı

Fransa'da düşük maliyetli uzun mesafe tren hattında çalışan bazı trenleri başta hamam böcekleri olmak üzere haşerelerin basması tepkiye neden oldu.

BFMTV'nin haberine göre, Fransa Genel İş Konfederasyonu (CGT) Demir Yolu Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, Fransız demir yolu şirketi SNCF'ye ait Ouigo trenlerinin bazılarındaki sağlığa zararlı koşullar kınandı.

Düşük maliyetli uzun mesafe trenleri işleten Ouigo trenlerindeki koşulların her geçen gün daha da kötüleştiğine ve hem yolcuları hem de çalışanları etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, "Artık yolcularımıza düzgün seyahat imkanı ve hijyenik trenler sağlamayı garanti edemiyoruz, ayrıca demir yolu çalışanları için kabul edilebilir çalışma koşulları temin edemiyoruz." ifadesi kullanıldı.

CGT Demir Yolu Birimi yetkilileri, trenlerin güvenliği konusunda sıkıntı olmadığını ancak şirketin konfor ve temizlik konusunda kesintiler yaptığını kaydetti.

Sosyal medyada kullanıcıların paylaştığı fotoğraflarda, özellikle Paris-Lyon Saint-Exupery hattında çalışan trenin vagonlarında çok sayıda hamam böceği ve haşere bulunduğu görülüyor.

Diğer yandan SNCF söz konusu trenin hattan kaldırıldığını duyursa da yolcular böcek istilasına dair fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşmayı sürdürdü.