Son Dakika Haberleri: Fransa'da düzensiz göçmenlere "tahliye" operasyonu
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Fransa'da düzensiz göçmenlere "tahliye" operasyonu

35 dakika önce

Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde kampta barınan yaklaşık bin düzensiz göçmen polis tarafından düzenlenen operasyonla barınma merkezlerine taşındı.

Fransa'da düzensiz göçmenlere

Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde kampta barınan yaklaşık bin düzensiz göçmen polis tarafından düzenlenen operasyonla barınma merkezlerine taşındı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Grand-Synthe'de yaklaşık bin göçmenin bulunduğu kamp tahliye edildi.

Irak ve Afganistan uyruklu göçmenlerin, otobüslerle barınma merkezlerine götürüldüğü belirtildi.

Lille Mahkemesi, 4 Eylül'de kampın tahliye edilmesine karar vermişti.

Fransa yönetimi, sığınmacılara kötü muamele dışında, derme çatma kamplardan tahliye edilen sığınmacıların geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesi ve buralardan da kısa süre sonra çıkarılması konusunda eleştiriliyor.

Fransa, Polis, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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