Fransa'da düzensiz göçmenlere "tahliye" operasyonu

Fransa yönetimi, sığınmacılara kötü muamele dışında, derme çatma kamplardan tahliye edilen sığınmacıların geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesi ve buralardan da kısa süre sonra çıkarılması konusunda eleştiriliyor.

Lille Mahkemesi, 4 Eylül 'de kampın tahliye edilmesine karar vermişti.

Irak ve Afganistan uyruklu göçmenlerin, otobüslerle barınma merkezlerine götürüldüğü belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Grand-Synthe'de yaklaşık bin göçmenin bulunduğu kamp tahliye edildi.

Fransa 'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde kampta barınan yaklaşık bin düzensiz göçmen polis tarafından düzenlenen operasyonla barınma merkezlerine taşındı.

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