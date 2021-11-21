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Fransa'da düzensiz göçmenlere yönelik kötü muamele protesto edildi - Son Dakika

Fransa'da düzensiz göçmenlere yönelik kötü muamele protesto edildi

21.11.2021 21:24
Fransa'da düzensiz göçmenlere yönelik kötü muamele protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, düzensiz göçmenlere karşı yapılan kötü muamelenin son bulması için protesto düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, düzensiz göçmenlere karşı yapılan kötü muamelenin son bulması için protesto düzenlendi.

Düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapan birçok derneğin çağrısıyla Paris'in 19. bölgesinde Jean Jaures Caddesi'nde toplanan eylemciler, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Eyleme İstanbul doğumlu Fransız Senatör Esther Benbassa'nın yanı sıra refakatsız çocuk göçmenler katıldı.

Gösteride söz alan aktivistler, Fransa'da ve Calais kentinde düzensiz göçmenlerin kötü muamelelere maruz kalmasına tepki gösterdi.

Göçmenlere insani şekilde davranılmasını isteyen aktivistler, düzensiz göçmenler için mücadeleye devam edeceklerini aktardı.

Eylemde, "Reşit olmayanları (göçmenleri) koruyun", "Okula gitmek istiyoruz, dışarda uyumak istemiyoruz" ve "Özgürlük, eşitlik, kardeşlik" sloganları attı.

Sınırlarda Açlık Kolektifi kurucusu Ludovic Holbein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Calais ve çevresinde yaz aylarında yaklaşık 2 bin 500 düzensiz göçmenin geçici kamplarda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin her iki günde bir buralara gelerek kampı boşalttıklarını ve kampta kalan eşyaları çöpe attıklarını ifade eden Holbein, güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere ve yardım derneklerinin çalışanlarına baskı uyguladığını söyledi.

Holbein, Calais'de düzensiz göçmenlerinin içinde bulunduğu kötü şartların 30 yıldır sürdüğünü aktardı.

Ludovic Holbein, Avrupa'nın diğer bölgelerinde kendilerine yer bulamayan düzensiz göçmenlerin son umudunun Calais'ye gelip buradan İngiltere'ye gitmek olduğunu kaydetti.

Calais'de bulunan çok sayıda düzensiz göçmen kötü şartlar içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Sudan asıllı göçmen Yasser'in 28 Eylül'de Calais'de bir kamyon tarafından ezilerek ölmesinin ardından ülkedeki düzensiz göçmenlerin durumuna ilişkin devlet yetkililerinin dikkatini çekmek amaçlı, Holbein, aktivist Anais Vogel ile Fransız rahip Philippe Demeestere Calais'de 11 Ekim'de açlık grevi başlatmıştı. 72 yaşındaki Demeestere açlık grevine 25, aktivistler ise 37 günün ardından son vermişti.

Fransa'dan İngiltere'ye bu ay içinde yaklaşık 2 bin düzensiz göçmenin geleceği tahminine karşın sadece ilk 11 günde 3 bin 780 kişi giriş yaptı.

Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde yol kenarlarında barınan yaklaşık 1500 düzensiz göçmen, 16 Kasım'da polisin düzenlendiği operasyonla barınma merkezlerine taşınmıştı.

Paris yönetimi, ülkedeki düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin kötü muameleye uğramasının yanı sıra ilkel kamplardan tahliye edilen düzensiz göçmenlerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle eleştiriliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da düzensiz göçmenlere yönelik kötü muamele protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da düzensiz göçmenlere yönelik kötü muamele protesto edildi - Son Dakika
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