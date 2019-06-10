Son Dakika Haberleri: Fransa'da ehliyetsiz sürücü 2 Türk çocuğa çarptı
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Fransa'da ehliyetsiz sürücü 2 Türk çocuğa çarptı

4 saat önce

Fransa'nın Lorient kentinde ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarptı, kazada çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Fransa'da ehliyetsiz sürücü 2 Türk çocuğa çarptı, System.String[]
Fransa'nın Lorient kentinde ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarptı, kazada çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lorient'da ehliyetsiz sürücü, polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarptı.
Haberlerde, 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki çocuğun ise ağır yaralandığı belirtildi.
Kazadan sonra kaçan 20'li yaşlardaki sürücünün ve yanındaki kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi
Olayın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:46 Kaynak: AA
Lorient, Fransa, Güncel
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