Fransa'da ehliyetsiz sürücü 2 Türk çocuğa çarptı
4 saat önce
Fransa'nın Lorient kentinde ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarptı, kazada çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:46 Kaynak: AA
'nın Lorient
kentinde ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarptı, kazada çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lorient'da ehliyetsiz sürücü, polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarptı.
Haberlerde, 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki çocuğun ise ağır yaralandığı belirtildi.
Kazadan sonra kaçan 20'li yaşlardaki sürücünün ve yanındaki kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi
Olayın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Nadal'dan tarihi şampiyonluk
Şahan Gökbakar, Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi: Milleti düşman etmeyi bırakın
Yunanistan'da Türk diplomatların araçları kundaklandı
Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin Corentin Siamang olduğu iddia edildi