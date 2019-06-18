Fransa'da ehliyetsiz sürücünün 2 Türk çocuğa çarpması

Fransa
'nın Lorient
kentinde polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarptıktan sonra kaçan ehliyetsiz sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.
Lorient Savcısı Laureline Peyreffite, yaptığı açıklamada, polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarpan ve çocuklardan birinin hayatını kaybetmesine, diğerinin de ağır yaralanmasına neden olan 20 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını belirtti.
Kaza sırasında sürücünün yanında bulunan 21 yaşındaki kız arkadaşı da geçen hafta tutuklanmıştı.
Kazada yaşamını yitiren 10 yaşındaki Bünyamin Aslan için 5 gün önce düzenlenen "beyaz" yürüyüşe, yaklaşık 2 bin kişi katılmıştı.
Bünyamin Aslan'ın naaşı, geçen hafta düzenlenen cenaze töreni ardından daha sonra Türkiye
'ye gönderilmişti.
Lorient kentinde 9 Haziran'da ehliyetsiz bir sürücü polisten kaçarken kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarptıktan sonra kaçmıştı. Kazada Bünyamin Aslan vefat etmiş, 7 yaşındaki kuzeni Samet Aslan ise ağır yaralanmıştı.
Bu arada, Brest Hastanesine kaldırılan Samet Aslan'ın yaşam mücadelesi sürüyor.