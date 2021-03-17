Fransa'da Ekim'den bu yana en yüksek günlük vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 38 bin 501 yeni vakanın tespit edilmesi toplam vaka sayısı 4 milyon 146 bin 609'e ulaştı. Fransa'da geçtiğimiz sene Ekim ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, geçtiğimiz Ekim ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 38 bin 501 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 146 bin 609'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 357 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 91 bin 527'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 219'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 314 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 5 milyon 585 bin 237 kişi Covid-19'a karşı aşılınrıken, 2 milyon 349 bin 27 kişiye ise iki doz aşı uygulandı. Fransa, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını askıya almıştı.

(İHA)