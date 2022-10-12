Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı "korkaklıkla" suçlayan milletvekiline disiplin cezası - Son Dakika
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Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı "korkaklıkla" suçlayan milletvekiline disiplin cezası

12.10.2022 00:00
Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı "korkaklıkla" suçlayan milletvekiline disiplin cezası

Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'e "korkak" diyen aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekiline disiplin cezası verildi.

Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'e "korkak" diyen aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekiline disiplin cezası verildi.

Ulusal Mecliste aşırı sağcı RN milletvekili Alexandre Loubet, uçaklar ve nükleer denizaltılar için parçalar sağlayan Fransız Exxelia şirketinin Amerikalı bir gruba satılma olasılığını anımsatarak, bunu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "bir dizi endüstriyel ihanetinin parçası olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Loubet, "Bay Le Maire, Fransa'nın çıkarlarına ihanet etmekten ne zaman vazgeçeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Le Maire buna cevaben, RN'nin büyük laflar ettiğini ve polemikler körüklediği şeklinde eleştiride bulundu.

Loubet ise, "Fransa'nın çıkarlarını korunmayı reddedenlerin korkaklığını kınayan (Eski Fransa Başbakanı Dominique) Bay Villepin için çalışmıştınız. Bugün korkak sizsiniz" ifadesini kullandı.

Le Maire, "korkak" ifadesi için RN'den özür beklediğini söyledi.

RN milletvekilleri ise meclisi terk etti.

Loubet'e Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet tarafından disiplin cezası uygulandı. Böylelikle Loubet, bu ayki maaşının dörtte birini alamayacak.

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Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı 'korkaklıkla' suçlayan milletvekiline disiplin cezası - Son Dakika

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