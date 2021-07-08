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Fransa'da Ekonomi Yılın İkinci Çeyreğinde %1 Oranında Büyüdü - Son Dakika

Fransa'da Ekonomi Yılın İkinci Çeyreğinde %1 Oranında Büyüdü

08.07.2021 17:08
Fransa'da Ekonomi Yılın İkinci Çeyreğinde %1 Oranında Büyüdü, System.String[]

Fransa Merkez Bankasından 7 Temmuz Çarşamba günü yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte özellikle hizmet sektörünün hızla toparlanmasına bağlı olarak beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydettiği bildirildi.

Fransa Merkez Bankasından 7 Temmuz Çarşamba günü yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte özellikle hizmet sektörünün hızla toparlanmasına bağlı olarak beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydettiği bildirildi.

Açıklanan veriye göre, Fransız ekonomisi ikinci çeyrek dönemde birinciye göre %1'e yakın büyüdü. Tahminler ekonominin %0, 5 oranında büyüyebileceği yönündeydi.

Fransa'da hükümet Mayıs ayının ortasında kapanmaya son vermiş ve diğer bazı kısıtlamaları da kademeli olarak kaldırmaya başlamıştı.

Merkez Bankasının 8500 firma arasında yaptığı araştırmaya göre, Haziran ve Temmuz aylarında ekonominin kriz öncesi döneme kıyasla %98 performansla çalıştığı ve Mayıs ayında bu rakamın %96 düzeyinde olduğu öğrenildi.

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların %47'sinin Haziran ayında tedarik zincirine ilişkin sorunlar yaşadıkları, bu oranın Mayıs ayında %44 olduğu ve otomotiv sektöründe tedarik sorunu yaşayan firmalarda ise bu oranın %80'e ulaştığı belirtildi.

Açılma sonrası yeterli sayıda eleman ve hammadde temininde zorlanan firmaların sayısında da artış kaydedildiği açıklandı.

İmalat sektöründeki firmaların hammadde stoklarının rekor seviyede azalarak, 1980'li yılların başlarındaki seviyelere gerilediği ve girdi fiyatlarındaki artışın da yine rekor seviyelerde olduğu belirtildi.

Yeterli sayıda işçi bulamamaktan şikayet eden firmaların oranı Mayıs ayında %37 iken, bu rakam Haziran ayında %44'e yükseldi. Bu oranın hizmet sektöründe %47'ye, inşaat sektöründe ise %50'ye ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Hükümet, Haziran, Fransa, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Fransa'da Ekonomi Yılın İkinci Çeyreğinde %1 Oranında Büyüdü - Son Dakika


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