Fransa'da etraf yangın yerine döndü! Ulaşım ve sağlık alanındaki grevlerin sonu gelmiyor - Son Dakika
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Fransa'da etraf yangın yerine döndü! Ulaşım ve sağlık alanındaki grevlerin sonu gelmiyor

28.03.2023 13:51

Fransa'da hükümetin, oylamaya dahi sunmadan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformu ülkeyi deyim yerindeyse küle çevirdi. Günlerdir süren protestolar kapsamında ülkedeki enerji, ulaşım, eğitim dahil neredeyse bütün sektörler, sendikaların çağrısıyla kitlesel grev ve protestoların 10'uncusunu düzenliyor. Milyonlarca kişinin meydanlara inmesi öngörülürken, demir yolu çalışanlarının greve desteği sonrası, her 2 tren seferinden biri askıya alındı.

Fransa'da, çok sayıda sektör, hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı greve gitti.

MİLYONLARCA KİŞİNİN MEYDANLARA İNMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa'da enerji, ulaşım, eğitim dahil neredeyse bütün sektörler, sendikaların çağrısıyla kitlesel grev ve protestoların 10'uncusunu düzenliyor. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte milyonlarca kişinin meydanlara inmesi öngörülüyor.

Fransa'da hayat durma noktasında! Ulaşım, sağlık derken grev dalgası giderek büyüyor

HER 2 TREN SEFERİNDEN BİRİ ASKIYA ALINDI

Demir yolu çalışanlarının greve destek vermesiyle, Paris ve çevresine yolcu taşıyan her 2 tren seferinden biri askıya alındı. Ayrıca rafineri çalışanlarının grevde olması nedeniyle Paris'teki istasyonların yüzde 29,2'sinde akaryakıt sıkıntısı yaşanırken, bu oran ülke çapında yüzde 16,3'e çıktı.

Fransa'da hayat durma noktasında! Ulaşım, sağlık derken grev dalgası giderek büyüyor

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE UÇUŞLARI ERTELEYİN BASKISI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), grevler nedeniyle Paris havalimanlarındaki tüm hava yolu şirketlerinden perşembe ve cuma günleri uçuşlarının yüzde 20 ile 25'ini ertelemelerini talep etti.

Fransa'da hayat durma noktasında! Ulaşım, sağlık derken grev dalgası giderek büyüyor

TRAFİK AKIŞI BARİKATLAR NEDENİYLE AKSIYOR

Rennes kentinde de birçok yola sabah saatlerinden itibaren kurulan barikatlar nedeniyle trafik akışı önemli oranda aksadı. Ayrıca Paris'teki otel ve restoranların yüzde 95'inin grev ve protestolardan etkilendiği ifade ediliyor.

Fransa'da hayat durma noktasında! Ulaşım, sağlık derken grev dalgası giderek büyüyor

İSTİHBARAT GENÇLERİN KATILIMINA İLİŞKİN UYARDI

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, protestolar nedeniyle 5 bin 500'ü Paris'te olmak üzere ülke genelinde 13 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıkladı. İstihbarat kaynakları bugünkü protestolara gençlerin katılımının 2 ya da 3'e katlanmasının beklendiğini belirtti. Diğer yandan Fransız polisinin gösterilerde orantısız güç kullanmasına yönelik tepkiler sürerken Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, polisin gösterilere müdahalesini izlemek için Fransa Ombudsmanı Claire Hedon'u başkentteki polis merkezinin komuta odasına davet etti.

Fransa'da hayat durma noktasında! Ulaşım, sağlık derken grev dalgası giderek büyüyor

EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor. Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara inerek protestolar düzenlemişti.

Fransa'da hayat durma noktasında! Ulaşım, sağlık derken grev dalgası giderek büyüyor

MACRON'UN POPÜLARİTESİNDE 6 PUANLIK DÜŞÜŞ

Ülkeyi yangın yerine çeviren protestoların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülaritesi, yüzde 28 ile göreve geldiğinden bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Macron'un tartışmalı emeklilik reformundaki ısrarı nedeniyle popülaritesi bir önceki aya oranla 6 puan düşüş gösterdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa'da etraf yangın yerine döndü! Ulaşım ve sağlık alanındaki grevlerin sonu gelmiyor - Son Dakika
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