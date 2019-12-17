Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 13'üncü gününde devam etti.



Başkent Paris başta olmak üzere sendikaların çağrısı üzerine ülke genelinde sokaklara inen binlerce kişi, emeklilik reformunu protesto etti.