Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika Dünya

Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi

6 saat önce

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 13'üncü gününde devam etti. Başkent Paris başta olmak üzere sendikaların çağrısı üzerine ülke genelinde sokaklara inen binlerce kişi, emeklilik reformunu protesto etti

Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 13'üncü gününde devam etti.


Başkent Paris başta olmak üzere sendikaların çağrısı üzerine ülke genelinde sokaklara inen binlerce kişi, emeklilik reformunu protesto etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam cezası
Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi

Son Dakika Haberleri
01:20 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
01:12 İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar - Son Dakika Haber
01:10 İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar - Son Dakika Haber
00:44 Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi - Son Dakika Haber
00:30 Bir kadın cinayeti daha! Arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını kalbinden vurdu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 02:06:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]