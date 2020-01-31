Fransa'da emeklilik reformu yasa tasarısı için 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da emeklilik reformu yasa tasarısı için 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu - Son Dakika Dünya

Fransa'da emeklilik reformu yasa tasarısı için 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu

24 dakika önce

Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu yasa tasarısı için şu ana kadar 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu. Tartışmalı yasa tasarısı 3 Şubat’ta ilgili komisyonda görüşülmeye başlanacak.

Fransa'da emeklilik reformu yasa tasarısı için 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu, System.String[]

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasa tasarısı için şu ana kadar 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu.


Milletvekillerinin meclis genel kurulundaki oylama öncesi önerge sunmak için cumaya kadar vakti olduğu dikkate alındığında, bu sayının daha da artması ve 30 bine kadar çıkması bekleniyor.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:35 
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