Son Dakika › Dünya › Fransa'da emeklilik reformu yasa tasarısı için 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu - Son Dakika Dünya
Fransa'da emeklilik reformu yasa tasarısı için 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu
24 dakika önce
Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu yasa tasarısı için şu ana kadar 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu. Tartışmalı yasa tasarısı 3 Şubat’ta ilgili komisyonda görüşülmeye başlanacak.
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasa tasarısı için şu ana kadar 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu.
Milletvekillerinin meclis genel kurulundaki oylama öncesi önerge sunmak için cumaya kadar vakti olduğu dikkate alındığında, bu sayının daha da artması ve 30 bine kadar çıkması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:35
Son Dakika Macron: Ermeni soykırımını inkar edenlerin cezalandırılması için yapılan çalışmayı destekliyorum Steven Nzonzi, Rennes'le sözleşme imzalamak için Paris'e gitti Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak? ABD, Çin'de zorunlu görevi bulunmayan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını geri çağırdı