Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler devam ediyor - Son Dakika
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Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler devam ediyor

7 saat önce

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı çıkanlar, bir kez daha sokaklara indi.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler devam ediyor, System.String[]

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı çıkanlar, bir kez daha sokaklara indi.

Sendikaların çağrısıyla Paris'te Gare de Lyon tren garında toplanan ve Gare de l'Est tren garına yürüyen eylemciler, Macron yönetiminden emeklilik reformunu geri çekmesini talep etti.

Sarı yelekliler gösteriye katılarak, reformu protesto edenlere destek verdi. Göstericiler, Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı.

Polis ile eylemcilerin arasında arbede de yaşandı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Toulouse, Mans, Nimes ve Strazburg gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Emeklilik reformu tepkisi

Emeklilik reformuna karşı başlayan ve hayatı felç eden grev 31 gündür devam ediyor. Bu grev 1986'dakinden daha uzun sürdü.

Fransa'nın Noel ve yılbaşı tatillerinde olduğu dönemde Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ile sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Reform geri çekilene kadar grevlerin devam etmesi bekleniyor. Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), 7-10 Ocak'ta ülkedeki 8 rafinerinin giriş ve çıkışlarında blokaj eylemi yapılması ve 9 Ocak'ta yeniden gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Ülkede yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformunun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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