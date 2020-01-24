Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler devam ediyor - Son Dakika

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunun geri çekilmesi konusunda ısrar eden binlerce kişi, ülke genelinde reformu protesto etti.

Sendikaların çağrısıyla Republique Meydanı'ndan toplanan eylemciler, tarihi Concorde Meydanı'na yürüdü.

Emeklilik reformun geri çekilmesini isteyen göstericiler, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 11 kişi gözaltına alındı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı. Ülke genelindeki gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 31 bini Paris'te olmak üzere 249 bin, sendikalara göre ise 350 bini Paris'te olmak üzere 1,3 milyon kişi katıldı.

Sendikalar, reformu protesto etmek için 29 Ocak'ta yeniden gösteri çağrısı yaptı.

Bu arada, emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 51 gündür devam ediyor. Paris'te, pazartesiden bu yana normale dönen metro seferlerinde bugün ciddi aksamalar yaşandı. Metro hatlarının büyük bölümü belirli saatlerde ve belirli güzergahlarda sefer yaptı. Şehirler arası tren seferlerinde de önemli sorunlar yaşandı.

Ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin, İçişleri Bakanlığına göre yüzde 26'sı, sendikalara göre ise yüzde 40'ı bugün grev yaptı.

Grevler nedeniyle Paris'in önemli simgelerinden Eyfel Kulesi de kapılarını bugün ziyaretçilere kapattı.

Öte yandan emeklilik reformu Bakanlar Kuruluna sunuldu ve gelecek ay Ulusal Mecliste görüşüldükten sonra oylanacak.

Son 34 yılın en uzun grevi

Ülkede 51 gündür süren grevler son 34 yılın en uzun grevi oldu.

Geçen hafta grevler dolayısıyla Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketinin (SNCF) 850 milyon avro, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketinin ise 250 milyon avro zarar ettiği belirtilmişti. Paris'teki restoran ve otellerin uğradığı maddi zararın da 740 milyon avro olduğu kaydedilmişti.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i de reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Başbakan Edouard Philippe, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici vazgeçildiğini açıklamıştı.

Philippe, geçen ay yaptığı açıklamada ise "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterisi düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra birçok gazeteci ve eylemci polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.