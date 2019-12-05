Fransa'da emeklilik reformuna karşı grev ve protestolar başladı

Fransa'da milyonlarca işçi, Emmanuel Macron hükümetinin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek için greve başladı.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçilerin greve başlaması ulaşımda ciddi aksaklıklara neden oldu. Emmanuel Macron hükümeti tarafından hazırlanan puan tabanlı emeklilik sistemine karşı sendikalar greve başladı. Okul personeli, ulaştırma çalışanları, öğretmenler, hemşireler ve hastane personeli, polisler, temizlik işçileri, elektrik şirketi personeli, postane çalışanları, avukatlar, hastane ve havaalanı personelleri greve katılacaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner grev öncesi yaptığı açıklamada, ülke genelinde farklı noktalarda 250 gösteri yapılmasının beklendiğini, bazılarının şiddet olaylarına dönüşebileceğini ifade etti. Castaner açıklamasında, "Bu protestolara çok sayıda kişinin katılacağını ve riskleri biliyoruz. Ayaklanma veya şiddet olayları yaşandığında derhal gözaltı yapılması talimatını verdim" dedi.

Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre grevleri halkın yüzde 69'u destekliyor. Grevleri en çok destekleyenlerin ise 18-34 yaş aralığındaki kesim olduğu belirtildi.

Gösterilere ayrıca "Sarı yeleklilerin" de katılmasının beklendiği öğrenildi.

İşçilerin eylemlerinin bugünden sonra da devam etmesi bekleniyor. Bazı işçi sendikalarının liderleri, Macron emeklilik sistemi planından 'vazgeçene' kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Fransa'nın en büyük ilkokul öğretmenleri sendikası, ülkedeki her 10 okuldan 4'ünün kapalı olacağını ilkokul öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 70'inin greve katılmasının beklendiğini açıkladı. Orta okul veya liseleri temsil eden sendikalar ise, öğretmenlerin yüzde 60'ının greve gideceğini belirtti. Ülkedeki en düşük emekli maaşı alanlar arasında yere alan çiftçiler ise bugün gerçekleştirilecek grevlere katılmayacaklarını duyurdu.

ULAŞIMDA BÜYÜK AKSAKLIKLAR YAŞANACAK

Ulaştırma sektöründeki çalışanları temsil eden sendikaların da greve gideceklerine açıklaması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanacağı ifade edildi. Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün şehirlerarası ve yüksek hızlı TGV trenlerinin sadece yüzde 10'u çalışacak. Paris Metrosu (RATP), yolcuları gün boyunca yaşanacak ciddi aksamalar konusunda uyardı. Grev nedeniyle Paris'teki 16 metro hattından yalnızca 5'i çalışacak. Havaalanı personellerinin de greve gitmesi sonucu Air France'ın yurtiçi uçuşlarının yüzde 30'u, EasyJet'in ise 200'den fazla uçuşu iptal edildi.

MACRON'UN EMEKLİLİK REFORMU

Fransa şu anda emeklilikle ilgili farklı sistemlere sahip, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise birleştirilmiş bir sistem oluşturmak istiyor. Yeni emeklilik planında çalışanların her gün için puan toplanması ve bu puanlara göre emeklilik maaşı alması ön görülüyor. Puan tabanlı emeklilik sistemine geçiş, bir çok sektör için en avantajlı emekli maaşlarının kaldırılmasına neden olacak.

Fransa'da emeklilik yaşı son 10 yıl içinde 60'tan 62'ye çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre ise 64 yaşından önce emekli olanlar daha düşük emekli aylığı alacak. Örneğin, 63 yaşında emekli olan biri kişi yüzde 5 daha az maaş alacak. Bu nedenle sendikalar, çalışanların düşük maaş almamak için daha uzun çalışmak zorunda kalmalarından endişe ediyor.