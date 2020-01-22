Fransa'da emeklilik reformunu hazırlayan iki bakana ölüm tehdidi içeren mektup - Son Dakika
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Fransa'da emeklilik reformunu hazırlayan iki bakana ölüm tehdidi içeren mektup

6 saat önce

Fransa'da toplumsal olaylara neden olan emeklilik reformunu hazırlayan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Maliye Bakanı Gerald Darmanin'a ölüm tehdidi içeren mektup gönderildiği belirtildi.

Fransa'da emeklilik reformunu hazırlayan iki bakana ölüm tehdidi içeren mektup, System.String[]

Fransa'da toplumsal olaylara neden olan emeklilik reformunu hazırlayan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Maliye Bakanı Gerald Darmanin'a ölüm tehdidi içeren mektup gönderildiği belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, her iki bakanın mektuplarda ölümle tehdit edilmesinin yanı sıra Le Maire'e gönderilen mektubun içinde iki mermi de bulundu.

Le Maire ve Darmanin'a gelen mektuplarda ayrıca emeklilik reformunun geri çekilmesi talep edildi.

Paris Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gerald Darmanin, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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