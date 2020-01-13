Son Dakika › Dünya › Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde - Son Dakika Dünya
Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde
6 saat önce
Fransa'da emeklilik yasasına karşı demir yolu çalışanlarının ve sendikaların öncülüğünde başlayan grevler toplumun farklı kesimlerinden katılımlarla 40 gündür devam ediyor. Grevlere hukuk alanında çalışanlar da destek veriyor.
Fransa'da emeklilik yasasına karşı demir yolu çalışanlarının ve sendikaların öncülüğünde başlayan grevler toplumun farklı kesimlerinden katılımlarla 40 gündür devam ediyor.
Grevlere hukuk alanında çalışanlar da destek veriyor. Lyon'da 19 Ocak'a kadar grev yapma kararı alan avukatlar cübbelerini Adalet Sarayı'nın trabzanlarına asarken ellerindeki kanun kitapları ile yardım çağrısı anlamına gelen "S.O.S" yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:24
Son Dakika İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması: Daha fazla şiddet istemiyoruz Monaco'ya, PSG karşısında 1 puanı Slimani getirdi Arazide çıplak cesedi battaniyeye sarılı halde gömülü bulunan Dilara cinayetinde yeni detaylar Sanık avukatı: Dilara'nın cesedi 1 ay saklandı