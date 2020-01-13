Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde

Fransa'da emeklilik yasasına karşı demir yolu çalışanlarının ve sendikaların öncülüğünde başlayan grevler toplumun farklı kesimlerinden katılımlarla 40 gündür devam ediyor.



Grevlere hukuk alanında çalışanlar da destek veriyor. Lyon'da 19 Ocak'a kadar grev yapma kararı alan avukatlar cübbelerini Adalet Sarayı'nın trabzanlarına asarken ellerindeki kanun kitapları ile yardım çağrısı anlamına gelen "S.O.S" yazdı.