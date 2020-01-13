Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde - Son Dakika Dünya

Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde

6 saat önce

Fransa'da emeklilik yasasına karşı demir yolu çalışanlarının ve sendikaların öncülüğünde başlayan grevler toplumun farklı kesimlerinden katılımlarla 40 gündür devam ediyor. Grevlere hukuk alanında çalışanlar da destek veriyor.

Fransa'da emeklilik yasasına karşı avukatlar grevde, System.String[]

Fransa'da emeklilik yasasına karşı demir yolu çalışanlarının ve sendikaların öncülüğünde başlayan grevler toplumun farklı kesimlerinden katılımlarla 40 gündür devam ediyor.


Grevlere hukuk alanında çalışanlar da destek veriyor. Lyon'da 19 Ocak'a kadar grev yapma kararı alan avukatlar cübbelerini Adalet Sarayı'nın trabzanlarına asarken ellerindeki kanun kitapları ile yardım çağrısı anlamına gelen "S.O.S" yazdı.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:24 
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