Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı binlerce kişi sokağa çıktı - Son Dakika
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Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı binlerce kişi sokağa çıktı

19.01.2023 21:26
Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı binlerce kişi sokağa çıktı

Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.

Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenlendi.

Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un açıkladığı emeklilik yasasının ardından yapılan grev çağrıları sonucunda başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında binlerce kişi sokaklara döküldü. Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren binlerce kişinin katılımıyla 200'den fazla protesto düzenlendi. Başkent Paris'teki Republique Meydanı'nda (Cumhuriyet Meydanı) toplanan binlerce protestocu sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Nantes, Lyon, Bordeaux, Marsilya, Toulouse kentlerinde de düzenlenen protestolara demir yolu ve kamu sektörü çalışanları katıldı. Protestolar nedeniyle toplu taşıma durma nokta geldi, bazı okullar ise tatil edildi.

Fransız bakan uyarmıştı

Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, basına yaptığı açıklamada protestolar nedeniyle toplu taşımada zorluklar yaşanabileceğini söylemişti. Fransızlara, protesto günü seyahatlerini ertelemelerini tavsiye eden Beaune, protestonun uzatılmamasından yana olduğunu da belirtmişti.

Grev çağrısı yapılmıştı

Borne'un emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamaların ardından ülkenin en büyük 8 sendikası 19 Ocak'ta 1 günlük grev çağrısı yapmıştı. Sendika liderleriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) lideri Laurent Berger, "Hiçbir şey bu kadar acımasız bir reformu haklı çıkaramaz" demişti. Sendikalar, grevlerin uzun vadede emeklilik yasasına karşı güçlü bir hareket başlatmayı amaçladığını belirtmişti. Parlamentonun alt kanadında oyları belirleyici olacak Cumhuriyetçiler Grubu'nun (LR) lideri Olivier Marleix, Borne'un açıklamalarına olumlu tepki vermişti. Kişilerin emeklilik yaşına yaklaştıklarında iş bulabilmelerini sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesini isteyen Marleix, "Bizi duydular" demişti.

Fransa'nın ana işveren derneği MEDEF de, Başbakan Borne'un açıklamalarını memnuniyetle karşılamıştı. Aşırı sağcı Marine Le Pen ise, Borne'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Fransızlar, bu haksız reformu engelleme konusundaki kararlılığımıza güvenebilir" ifadelerini kullanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Borne'un emeklilik yasasını mutlak çoğunluğa sahip olmadıkları parlamentoda kabul ettirmeleri gerekecek.

Emekli olabilmek için 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek

Tartışmalı yasaya göre, Fransa'da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. - PARİS

Kaynak: İHA
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Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı binlerce kişi sokağa çıktı Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı binlerce kişi sokağa çıktı Paris'teki emeklilik reformu karşıtı gösteride zaman zaman gerilim yükseliyor Paris'teki emeklilik reformu karşıtı gösteride zaman zaman gerilim yükseliyor

Elisabeth Borne, Fransa, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı binlerce kişi sokağa çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı binlerce kişi sokağa çıktı - Son Dakika
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