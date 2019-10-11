Fransa'da Emniyet Müdürlüğü saldırısı sonrası 'radikalleşme' gerekçesi ile iki polisin silahı alındı
46 dakika önce
Fransa'da iki polis memurunun silahına haklarında gelen şikayetler sonrası radikalleşme şüphesiyle el kondu. Silahlarına el konan polislerin Paris ve Villeneuve-la-Garenne'de görev yaptıkları aktarıldı
Fransa'da iki polis memurunun silahına haklarında gelen şikayetler sonrası radikalleşme şüphesiyle el kondu. Silahlarına el konan polislerin Paris ve Villeneuve-la-Garenne'de görev yaptıkları aktarıldı.
Villeneuve-la-Garenne şehrinde çalışan polis 2018 yılında yine radikalleşme iddiaları sebebiyle görevden alınmış 2019'da ise mahkeme kararı ile görevine geri dönmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:36
Bakan Akar, Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla görüştü Fransa: AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımlar görüşülecek Fransa'dan küstah Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Yaptırımlar masada Fransız basınından Emre Belözoğlu iddiası: Riske edilmeyecek