Son Dakika Haberleri: Fransa'da Emniyet Müdürlüğü saldırısı sonrası 'radikalleşme' gerekçesi ile iki polisin silahı alındı
Son Dakika Dünya Fransa'da Emniyet Müdürlüğü saldırısı sonrası 'radikalleşme' gerekçesi ile iki polisin silahı alındı

Fransa'da Emniyet Müdürlüğü saldırısı sonrası 'radikalleşme' gerekçesi ile iki polisin silahı alındı

46 dakika önce

Fransa'da iki polis memurunun silahına haklarında gelen şikayetler sonrası radikalleşme şüphesiyle el kondu. Silahlarına el konan polislerin Paris ve Villeneuve-la-Garenne'de görev yaptıkları aktarıldı

Fransa'da Emniyet Müdürlüğü saldırısı sonrası 'radikalleşme' gerekçesi ile iki polisin silahı alındı, System.String[]

Fransa'da iki polis memurunun silahına haklarında gelen şikayetler sonrası radikalleşme şüphesiyle el kondu. Silahlarına el konan polislerin Paris ve Villeneuve-la-Garenne'de görev yaptıkları aktarıldı.


Villeneuve-la-Garenne şehrinde çalışan polis 2018 yılında yine radikalleşme iddiaları sebebiyle görevden alınmış 2019'da ise mahkeme kararı ile görevine geri dönmüştü.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:36 
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