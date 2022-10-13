Fransa'da en büyük işçi sendikası bütün enerji sektörü çalışanlarını iş bırakmaya çağırdı

Fransa'da akaryakıt krizine yol açan petrol rafinerisi çalışanlarının grevinden sonra nükleer santral çalışanlarının grev ilan etmesinin yankıları sürerken ülkenin en büyük işçi sendikası, bütün enerji sektörü çalışanlarına iş bırakma çağrısı yaptı.

Le Monde'un haberine göre, ülkenin en büyük işçi sendikaları federasyonu CGT, bütün enerji sektörü çalışanlarını devam eden grevlere katılmaya davet etti.

Dün ilk defa TotalEnergies yönetimiyle bir araya gelen sendika temsilcileri de şirket yönetiminin maaşlarda 2023 için önerdiği yüzde 6'lık artışı ile bu sabah açıkladığı bir aylık maaş ikramiyesi teklifini reddetti.

Sendikalar, maaşlarda yüzde 10'luk artış yapılmasını talep ediyor.

Ülkedeki sol partiler ise hükümeti sıkı bir pazarlığa çağırarak yönetimin çözüm bulmadığı sürece tansiyonun yükseleceği açıklamasını yaptı.

Demir yolu çalışanlarının grevi kapıda

Öte yandan CGT, elektrik krizi nedeniyle tren seferlerinde önemli ölçüde kısıtlamaya giden Fransa'nın demir yolu işletmecisi SNCF çalışanlarının da maaş artışı talebiyle 18 Ekim ya da öncesinde greve gideceğini açıkladı.

Fransa'da petrol rafinerisi çalışanlarının iki haftadır grevde olmaları nedeniyle ülkede akaryakıt krizi yaşanıyor. Birçok nükleer santral çalışanı da bu sabah iş bıraktıklarını açıklamıştı. Nükleer santral çalışanları maaşlarına yüzde 5'lik brüt artış talep ediyor.

TotalEnergies çalışanları, eylül sonunda başlattıkları ve ülkede akaryakıt tedarikinde krize neden olan greve, dün şirket yönetimi ve sendika temsilcilerinin bir araya gelmesine rağmen bir sonuç çıkmadığı gerekçesiyle devam kararı aldı.

Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil'in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görülürken, bazı bölgelerde akaryakıt satışına litre sınırı getirilmişti.

Hükümet, sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış, aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.