Fransa'da yüksek enerji fiyatları yerli tavuk yetiştiriciliğini vurdu - Son Dakika
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Fransa'da yüksek enerji fiyatları yerli tavuk yetiştiriciliğini vurdu

24.09.2022 15:30
Fransa'da yüksek enerji fiyatları yerli tavuk yetiştiriciliğini vurdu

Fransa'da enerji krizi kaynaklı yüksek maliyet ve kuş gribinin yerli tavuk fiyatlarını uçurması nedeniyle tavuk eti ithalatında patlama yaşandığı belirtildi.

Fransa'da enerji krizi kaynaklı yüksek maliyet ve kuş gribinin yerli tavuk fiyatlarını uçurması nedeniyle tavuk eti ithalatında patlama yaşandığı belirtildi.

Ülkedeki ana akım medyadan biri olan TF1 Info'nun haberine göre, Fransızların çokça tükettiği tavuk etine yönelik talebi, yerli üreticiler kuş gribi ve yüksek maliyet nedeniyle karşılamakta güçlük çekiyor.

Ukrayna savaşı nedeniyle enerji ve tahıl fiyatlarının yükselmesi yerli tavukçulukta maliyetleri yüzde 30 artırınca bu durum fiyatlara en az yüzde 14 olarak yansıdı.

Üreticiler ayrıca gaz fiyatlarının artması nedeniyle çiftliklerdeki civcivleri ısıtmakta zorlanıyor.

Tedarikçiler ise daha uygun fiyata mal olması nedeniyle tavuk etinin neredeyse yarısını yurt dışından ithal etmeye başladı.

Diğer yandan Avrupa Birliği'nin gümrük kotasını 1 yıllığına kaldırması nedeniyle Ukrayna tavuğunun Fransız pazarlarını doldurması öngörülüyor.

Fransa'da 2021'de iç pazarda ithal tavuğun payı yüzde 25 iken bu yıl yüzde 50'ye çıktığı kaydediliyor.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da yüksek enerji fiyatları yerli tavuk yetiştiriciliğini vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da yüksek enerji fiyatları yerli tavuk yetiştiriciliğini vurdu - Son Dakika
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