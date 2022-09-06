Fransa'da enerji pahalılığından kapatılan onlarca yüzme havuzunun açılması çağrısı

Fransa'da enerji pahalılığı nedeniyle halka açık 30'a yakın yüzme havuzunun kapatılmasının ardından Fransa Yüzme Federasyonu (FFN), havuzların "derhal" kullanıma açılması çağrısı yaptı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, ülkede yaşanan enerji sıkıntısına bağlı olarak elektrik fiyatlarının artması nedeniyle Verte Marine firması Versailles, Limoges ve Granville şehirlerindeki 30'a yakın havuzun kapısına kilit vurdu.

FFN'nin yaptığı açıklamada, havuzların kapatılması kararının, çocukların ve yetişkinlerin yüzmeyi öğrenememelerine yönelik doğrudan sonuçları olacağı uyarısında bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "yüzme kursları" için yürüttüğü destek politikasına rağmen havuzların yüksek fiyatlar karşısında kapanmalarına tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık krizi nedeniyle zaten kısıtlama getirilen havuzlarda, personel eksikliği, kuraklık kaynaklı su kıtlığıyla belediyeler de enerji fiyatlarının artmasını neden göstererek kapanmaya gitti. Bir belediye başkanının ekonomik zorlukları gerekçe göstererek okul kapatmasını da kabul edecek miyiz?"

İşletici firma hükümetten enerji desteği istedi

FFN Başkanı Gilles Sezionale de her yıl boğulma vakalarının arttığına dikkati çekerek, her vatandaşın yüzmeyi öğrenmesi için bir yer sağlama zorunluluğunun yerel otoritelerin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Öte yandan Fransa'da toplam 90 yüzme havuzu ve buz pateni pistini işleten Verte Marine, enerji giderlerinin 15 milyon avrodan yıllık cirolarının tamamına denk gelen 100 milyon avroya yükseldiğini açıkladı.

Şirket, enerji maliyeti için hükümetten destek sağlanmasını istedi.